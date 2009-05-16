Сделать счётчик нажатий. Это может быть как плагин так и просто модификация, главное чтобы не трогать исходный код движка. Плагин предназначается для галерее сайтов, аналог можно посмотреть здесь: http://cssremix.com ...
Модификации скриптов
Добрый день!
Есть небольшой скрипт, есть требуемые модификации.
Кто готов работать? :)
ТЗ выдаю исполнителю.
Выбранный исполнитель
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