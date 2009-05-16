Модификации скриптов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок232 просмотра

Добрый день!

Есть небольшой скрипт, есть требуемые модификации.

Кто готов работать? :)

ТЗ выдаю исполнителю.

16 лет назад
Lighter
Роман 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Anexroid
Никита 
31 год
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
16 лет назад
$10
2 дня

Заявки фрилансеров

Anexroid
Никита 
31 год
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
16 лет назад