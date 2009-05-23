Редактирование скрипта на ДЛЕ

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Завершеннет заявок198 просмотров

Есть модкль "Псевдо торрент трекера на ДЛЕ" . там есть поля: сколько раз скачано, размер файла, сидеры и личеры. Вот мне нужны эти инфо о торрент файле на моем сайте. Пишите в асю: 251850497

16 лет назад
denlic
Денис 
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

webscripts
Петров 
42 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
$10
1 день
Очень хороший исполнитель, все в срок и качественно. Главное все работает как я и хотел. Спасибо
Хороший и легкий в общении человек, нет проблем с оплатой, создает все необходимые условия для работы

Заявки фрилансеров

webscripts
Петров 
42 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв
16 лет назад

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