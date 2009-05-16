WordPress изменение прав Участникам

Проблема в том что после добавления Участником статьи, он может ее редактировать и удалять.

Схема такая он отправляет мне статью на проверку и я ее "Планирую" на определенную дату, но так как статья еще в статусе "Не опубликована", "Участник" может ее отредактировать или удалить. А после того как она опубликуется у него прадают такие права.

Необходимо чтобы после моего (админского) "Планирования" у него пропадали права на редактирование и удаления.

Движок WordPress 2.7.1, там я еще установил плагин role-manager чтобы разрешить добавлять картинки на сервак, но в нем нет таких настроек.