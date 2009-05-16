Требуется прикрутить (натянуть) уже имеющийся шаблон на OsCommerce STS Edition v0.99. Тема актуальна!!!
Прикрутить шаблон
Нужно прикрутить готовый шаблон на движок DigiShop Pro (Shopping Cart Software)
с возможностью перестановки независимых блоков через админку (опция существует)
срок – 8 часов, стоимость от 50$
в приложении пример верстки.
Заявки фрилансеров
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