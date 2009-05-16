Прикрутить шаблон

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки221 просмотр

Нужно прикрутить готовый шаблон на движок DigiShop Pro (Shopping Cart Software)

с возможностью перестановки независимых блоков через админку (опция существует)

срок – 8 часов, стоимость от 50$

в приложении пример верстки.

16 лет назад
beshemot
63 года
18 лет в сервисе
Была
15 лет назад
5 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров