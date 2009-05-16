Нужно сделать "враппер" для флешек vkontakte.ru

Есть флешка номер 1 – swf файл без исходников. Нужно на ее основе сделать флешку номер 2, которая делает следующее призапуске:

1. Показывает статическую/динамическую картинку-баннер. На баннере написан какой то текст и обращение к пользователю "Добавь меня на свою страницу!"

2. Ждет пока пользователь добавит Приложение на свою страницу vkontakte.ru (для этого она должна уметь сделать один запрос к API вконтакте.ру)

3. После того как пользователь добавляет приложение к себе на страницу, эта флешка вызывает флешку номер 1.

4. Если у пользователя это приложение уже есть на его странице, тогда флешка 2 при старте сразу вызывает флешку 1.

Вот примерно как должно выглядеть:

farmer.vkontakte.ru/

Обе эти флешки должны быть в одном swf файле(!). Таким образом требуется фактически завернуть первую флешку во вторую.

Как заворачивать смотрите сами, можно например пробовать SWFCombine из www.swftools.org/, или что то подобное.

Оплату по факту, webmoney, можно разбить по этапам.

Цену не знаю, на мой взгляд задача вообщем то простая, арт для баннера я предоставлю, баннер тоже нужен простейший.

Жду ваших предложений