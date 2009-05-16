Проблема в том что после добавления Участником статьи, он может ее редактировать и удалять. Схема такая он отправляет мне статью на проверку и я ее "Планирую" на определенную дату, но так ...
Нужно сделать "враппер" для флешек vkontakte.ru
Есть флешка номер 1 – swf файл без исходников. Нужно на ее основе сделать флешку номер 2, которая делает следующее призапуске:
1. Показывает статическую/динамическую картинку-баннер. На баннере написан какой то текст и обращение к пользователю "Добавь меня на свою страницу!"
2. Ждет пока пользователь добавит Приложение на свою страницу vkontakte.ru (для этого она должна уметь сделать один запрос к API вконтакте.ру)
3. После того как пользователь добавляет приложение к себе на страницу, эта флешка вызывает флешку номер 1.
4. Если у пользователя это приложение уже есть на его странице, тогда флешка 2 при старте сразу вызывает флешку 1.
Вот примерно как должно выглядеть:
Обе эти флешки должны быть в одном swf файле(!). Таким образом требуется фактически завернуть первую флешку во вторую.
Как заворачивать смотрите сами, можно например пробовать SWFCombine из www.swftools.org/, или что то подобное.
Оплату по факту, webmoney, можно разбить по этапам.
Цену не знаю, на мой взгляд задача вообщем то простая, арт для баннера я предоставлю, баннер тоже нужен простейший.
Жду ваших предложений
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