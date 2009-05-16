Помогите с mod_rewrite

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Закрыт4 заявки168 просмотров

Есть отдельная папка на сайте под Апачем: www.site.com/articles/

Что надо положить в www.site.com/articles/.htaccess, чтобы был редирект такого типа:

www.site.com/articles/my-test-article/ --> www.site.com/articles/_page.php?url=my-test-article

www.site.com/articles/my-test-article --> www.site.com/articles/_page.php?url=my-test-article

www.site.com/articles/ --> www.site.com/articles/_page.php?url=

Или .htaccess надо размещать в корне сайта?

16 лет назад
maxic9
Максим 
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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