В виду подготовки к началу проекта по разработке соц сети, направленной на медиа контент, ищу матёрого веб программиста, или команду программистов, которые смогут сделать этот проект. основные моменты: -) ...
Помогите с mod_rewrite
Есть отдельная папка на сайте под Апачем: www.site.com/articles/
Что надо положить в www.site.com/articles/.htaccess, чтобы был редирект такого типа:
www.site.com/articles/my-test-article/ --> www.site.com/articles/_page.php?url=my-test-article
www.site.com/articles/my-test-article --> www.site.com/articles/_page.php?url=my-test-article
www.site.com/articles/ --> www.site.com/articles/_page.php?url=
Или .htaccess надо размещать в корне сайта?
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