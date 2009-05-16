Разработка соц сети, направленной на медиа контент

В виду подготовки к началу проекта по разработке соц сети, направленной на медиа контент, ищу матёрого веб программиста, или команду программистов, которые смогут сделать этот проект.

основные моменты:

-) веб 2.0 проект с вытекающими

-) устойчивость при высоких нагрузках

-) мультисерверная архитектура (изначально планируется 3 взаимодействующих сервера, будет расширяться)

-) работа с медиа файлами

-) контролирующие и администрирующие инструменты, разделение прав

-) взаимодействие с платёжными системами

-) дизайн своими силами

-) хостинг своими силами

-) нужно будет написать ТЗ по детальному брифу

-) нужно будет поддерживать и дорабатывать проект

-) сроки, я думаю, в районе 2 месяцев на программирование и отладку

-) бюджет от 2к

точные сроки и бюджет, разумеется, обсуждаются при появлении более детального предмета разговора.

писать заявку на выполнение проекта имеет смысл только в том случае, если вы уже разрабатывали (и готовы показать) соц сеть, файловый хостинг или сервис, партнёрскую программу или всё вместе :), которые в данный момент функционируют и имеют трафик, исчисляемый в тысячах/сутки по системе. Так же, необходимо иметь опыт в построении мультисерверных систем и хорошо разбираться в вопросах безопасности касаемо веб проектов.

для удобства и экономии моего и вашего времени, пожалуйста, пишите в заявке небольшое резюме, с моментами, которые могут быть мне интересны в рамках данного задания. Указывайте ссылки на запрошенные мной проекты, с небольшим их описанием (если вы укажете их примерную стоимость и потраченное на разработку время, темпы нашего взаимопонимания заметно ускорятся :).