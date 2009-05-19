Парсер написать

Требуется написать парсер для http://blogs.yandex.ru/top/ - т.к. возможн баны, то требуется работа через прокси (грамотная работа через прокси, чтобы определял работоспособность прокси и успешность результата). Прокси подаются либо в виде адреса урл, либо текстовым файлом. В отдельный текстовый файл записывать какую текущую страницу в рейтинге парсим. В настройках так же необходимо внести опцию указания "начиная с какой страницы топа парсим выдачу". Результат парсинга - адреса урл в текстовом файле в формате:

site.ru

site.com

site.biz

site2.ru

В один текстовый файл по 100К сайтов ложить, т.е. к примеру out.txt out1.txt out2.txt out3.txt и т.д. и в каждом файле по 100К урлов