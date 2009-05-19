Парсер написать

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен13 заявок339 просмотров

Требуется написать парсер для http://blogs.yandex.ru/top/ - т.к. возможн баны, то требуется работа через прокси (грамотная работа через прокси, чтобы определял работоспособность прокси и успешность результата). Прокси подаются либо в виде адреса урл, либо текстовым файлом. В отдельный текстовый файл записывать какую текущую страницу в рейтинге парсим. В настройках так же необходимо внести опцию указания "начиная с какой страницы топа парсим выдачу". Результат парсинга - адреса урл в текстовом файле в формате:

site.ru

site.com

site.biz

site2.ru

В один текстовый файл по 100К сайтов ложить, т.е. к примеру out.txt out1.txt out2.txt out3.txt и т.д. и в каждом файле по 100К урлов

16 лет назад
tinkoff
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

drkot
46 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
10 отзывов
16 лет назад
$20
2 дня
Отлично поработали! Все пожелания и исправления делались на лету! Спасибо!
Хороший заказчик. Оперативно проводил тестирование, четкие конструктивные замечания. Только приятные впечатления.

Заявки фрилансеров

drkot
46 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
10 отзывов
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Инструменты домейнера

    $50

    Интересны готовые наработки в области доменов, а именно работа со списками освободившихся. Серверные скрипты. Описание + цена. Предложения закрытые, так что без стеснений. Только в топик, в личку ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Интегрировать дизайн в CMS

    $30

    Нужно интегрировать уже разработанный дизайн (есть PSD в слоях) в CMS. Жду ваших предложений. В том числе и по стоимости. Если посмотрите архив со скринами, то увидете, что сайт из разряда простейших. Приоритет отдам томукто ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Помогите с mod_rewrite

    $5

    Есть отдельная папка на сайте под Апачем: www.site.com/articles/ Что надо положить в www.site.com/articles/.htaccess, чтобы был редирект такого типа: www.site.com/articles/my-test-article/ --&gt; www.site.com/articles/_page.php?url=my-test-article www.site.com/articles/my-test-article --&gt; www.site.com/articles/_page.php?url=my-test-article www.site.com/articles/ --&gt; www.site.com/articles/_page.php?url= ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка соц сети, направленной на медиа контент

    $2000

    В виду подготовки к началу проекта по разработке соц сети, направленной на медиа контент, ищу матёрого веб программиста, или команду программистов, которые смогут сделать этот проект. основные моменты: -) ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сопоставить базы

    Есть 2 разные по структуре базы. Необходимо сделать сопоставление баз - перегнать информацию из одной базы в другую с учетом взаимосвязей страниц "детей-родителей". Оплата по вебмани, задание срочное.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Соц сетка PHP, MySQL + JS + Flash ActionScript 3.0

    Приглашается опытный программист для доработки игровой соц сети - свой движок, многопользовательские флеш игры. Работа в режиме парного программирования (через общий экран и скайп или radmin) по 8 часов по будням. Объем работы на 2 ...

    JavaScriptMySQLPHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Простейшая работа для php програмиста.

    Нужен человек, который, не пропадая, что мне приходится за ним бегать, сядет и в онлайне за час перенесёт скрипт с одного сайта на другой (к обоим дам полный доступ). А также этот ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад