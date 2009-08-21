Дизайн

$250
Дизайн сайтовЗакрыт8 заявок438 просмотров
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#1$

За основу необходимо взять http://zorkabiz.ru/

1. верхняя часть аналогичная,только кнопки,формочки,текст сделать в стиле веб 2.0.

2. под ней стильный флеш ролик.

Что я хочу увидеть в ролике:

Мы занимаемся рекламой в интернете,монетизацией юзеров софтовых,игровых порталов и файлообмеников.

Реклама будет транслироваться на компютере у монетизированного юзера.

3. под роликом описание партнерки. текст партнерки я предоставлю.

необходим аккуратный, стильный, богатый ,информированный дизайн.

Не надо мне показывать работы мультяшные, говорить что у меян богатое портфолио и я не участвую в конкурсах.

14 лет назад
bosser
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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