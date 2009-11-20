Дизайн шаблона для wordpress

УВАЖАЕМЫЕ ФРИЛАНСЕРЫ. ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ ЗА БЕСПОКОЙСТВО!!! ПОСИДЕЛА И ПОНЯЛА, ЧТО САМА МОГУ СДЕЛАТЬ. Есть новый интернет магизн на ресурсе webasyst.ru. Сейчас для заглавной страницы там использован стандартный шаблон. Требуется разработать и воплотить в жизнь на ресурсе ...