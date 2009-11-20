# 1 — $

Сделал заказчику скрипт вкладок. Количество вкладок не ограничено, они размещаются в несколько строк, при каждом изменении размера окна количество строк изменяется, ширина выравнивается, ну и так далее. Программная часть готова, но дизайн его не устраивает (но я никогда и не считал себя дитзайнером ;) ) . Мне нужен именно дизайн вкладок, но так как код очень сложный, есть ограничения:

1. никаких закругленных углов;

2. не надо встраивать вкладки в блок (то есть делать сверху заголовок, менять фон на заднем плане и т.д.);

3. если у вкладок в качестве фона использовать рисунок, то только в 1px шириной, чтобы его можно было размножить по горизонтали;

Можно сделать скрин сайта, удалить оттуда мои вкладки и нарисовать там свои.

В принципе, вроде все. Вот, собственно, сам скрипт: http://bcrb.com.ua/b/hugo-boss-pure-purple-women-s-perfume.html

Супер графика не нужна. Просто и со вкусом, чтобы подходило под стиль сайта и можно было реализовать.