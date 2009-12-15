Сделать редизайн форм.

Что нужно сделать:

1 - оформить красиво форму обратной связи

2 - оформить красиво форму Анкеты для трудоустройства

3 - оформить красиво офрму Оставить заявку

и все!

На сайте уже все работает и все сделано, только в дизайне нам не очень нравится как сделаны эти формы!

В предложениях указывайте стоимость и сроки, заранее спасибо!