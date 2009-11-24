Что нужно сделать: 1 - оформить красиво форму обратной связи 2 - оформить красиво форму Анкеты для трудоустройства 3 - оформить красиво офрму Оставить заявку и все! На ...
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Нужно сделать дизайн сайта для транспортной компании, занимающейся различными видами перевозок. Необходимо обоснование, что, почему и зачем сделано, т.е. представление концепции - почему сделано именно так - удобство, функционал и т.п. На рассмотрение Вами предоставляется только jpg.
Предварительная структура и бриф имеется.
Общая стоимость проекта (в случае утверждения предварительного макета) - 2000 руб. Яндекс Деньгами.
Первый вариант можно без детализированной проработки (но не топорно и не тяп-ляп абы что). Если общая концепция утверждается, то работаем дальше, если нет - плачу Яндекс Деньгами 1000 руб. и на этом расстаемся.
Дизайн нужно сделать до 24.11.09
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