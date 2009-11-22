Необходимо разработать дизайн сайта для аутсорсинговой компании (либо доработать уже имеющийся дизайн).

Предложения по цене и сроками можно писать здесь или на почту [email protected]

Сроки: от 5 до 8 дней

Выбираем исполнителя. До выходных будет принято решение. Всем спасибо.