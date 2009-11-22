Изменить дизайн cms движка

Дизайн сайтовЗакрыт6 заявок186 просмотров
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Изменить дизайн cms, переделать. Тематика: фильмы. От партнерки kinovip.com. Все нужные файлы я дам или же можно взять их в самой партнерке, cmc походу ихний, поэтому более подробной инфы дать не могу. Больших наворотов накрученных дизов не надо, все просто и со вкусом, можно и нужно поменять структуру хотя бы главной страницы, кому интересно пишите: [email protected], ася: 5583858, с указанием цены за работу и сроками!

14 лет назад
Seny8050
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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