Seny8050

Игоревич Сергей Seny8050

 
NaN лет
17 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужно мультиоконное приложение

    Нужно приложение мультиоконное, для захода на дедики, (в каждом окне разные деды), главная особенность приложения, даешь список в котором ip логин пароль к деду, приложение показывает список ip при нажатии на ip идет заход на ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создать или переделать скрипт

    Нужен скрипт партнерской программы, можно писать можно переделать, сделать подобный, кому как удобнее. Нужен такой же функционал как в примере, ничего лишнего ничего навороченного, максимум добавить реферальную систему. Пример: oemcash.com Пройдя несложную регистрацию внутри все сами увидите. Шоп ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Изменить дизайн cms движка

    Изменить дизайн cms, переделать. Тематика: фильмы. От партнерки kinovip.com. Все нужные файлы я дам или же можно взять их в самой партнерке, cmc походу ихний, поэтому более подробной инфы дать не могу. Больших наворотов накрученных ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад