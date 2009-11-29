Нужно приложение мультиоконное, для захода на дедики, (в каждом окне разные деды), главная особенность приложения, даешь список в котором ip логин пароль к деду, приложение показывает список ip при нажатии на ip идет заход на ...
- Прикладное ПОнет заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен скрипт партнерской программы, можно писать можно переделать, сделать подобный, кому как удобнее. Нужен такой же функционал как в примере, ничего лишнего ничего навороченного, максимум добавить реферальную систему. Пример: oemcash.com Пройдя несложную регистрацию внутри все сами увидите. Шоп ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Изменить дизайн cms, переделать. Тематика: фильмы. От партнерки kinovip.com. Все нужные файлы я дам или же можно взять их в самой партнерке, cmc походу ихний, поэтому более подробной инфы дать не могу. Больших наворотов накрученных ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт14 лет назад