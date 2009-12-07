Создать или переделать скрипт

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки194 просмотра
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Нужен скрипт партнерской программы, можно писать можно переделать, сделать подобный, кому как удобнее. Нужен такой же функционал как в примере, ничего лишнего ничего навороченного, максимум добавить реферальную систему.

Пример: oemcash.com

Пройдя несложную регистрацию внутри все сами увидите.

Шоп уже есть это не проблема.

Жду предложения, сроки, цена!

Ася: 5583858

Скриптов партнерок много, но в них много лишнего, если нужны будут могу дать для переделки может проще будет, это уже вам решать.

14 лет назад
Seny8050
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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