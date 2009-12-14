Сделать галерею на Java

Веб-программированиеЗавершен7 заявок225 просмотров
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Здравствуйте,уважаемые фрилансеры.

1. Необходимо создать галерею (флэш, ява или др.), вписанную в страницу сайта, и выглядящую по типу рисунка 1. В ряд должно располагаться 4 превьюшки фотографий размера 150х150 пикселей.

2. Действие галереи:

При клике на превьюшку, картинка разворачивается до размеров 660х440 по примеру: http://weddingfoto.ru/wedding/galereja-3/

Так же после клика, при развороте картинки необходимо включить эффект затемнения фона которого нет на примере. Страница с развернутой картинкой должна выглядеть ак на рисунке 2.

При нажатии на картинку она должна сворачиваться обратно в исходный вид превьюшки. Особенно прорабатывать анимацию развертывания-сворачивания нет необходимости, галерея должна работать быстро, но не в ущерб качеству фотографий. Дополнительно внизу картинки должна быть кнопка «закрыть Х» - неназойливо, простым шрифтом Arial - это для тех до кого не дойдет еще раз кликнуть по картинке чтобы ее свернуть.

3. Требования:

- Необходим установочный архив галереи и запускающая часть для вставки в код страницы. А так же инструкция по самостоятельной установке галереи (что куда кидать на фтп и вставлять в код), чтобы галерею было удобно использовать в дальнейшем, так как на сайте еще будут разделы, требующие наличие своей галереи.

- Так же желательна возможность добавлять и удалять фотографии самостоятельно. Особого загрузчика писать необязательно, достаточно инструкции – в какую папку на фтп кидать новые фото и в какую превьюшки к ним, а так же где прописать путь к новым файлам(если требуется).

- ну и конечно было бы неплохо, если бы картинки нельзя было просто скачать через «сохранить изображение», только принт скрином.

14 лет назад
JuliaBC
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
bel0v
Олег 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 отзывов
14 лет назад
$20
1 день
Все сделано быстро,качественно и с необходимыми для самостоятельной установки пояснениями. Всем советую!!
Отличный заказчик. Понятное задание, своевременная оплата. Очень доволен. Советую к сотрудничеству.
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