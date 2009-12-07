Разработка дистанционного курса в программе Course

ТЗ для флэш-аниматора из Москвы:

- Разработка дистанционного курса в программе CourseLab, общее количество слайдов 100 - 150, из них есть 30 уже разработано, включая: анимацию, верстку информационных материалов, составление таблиц, интерактивных элементов и т. д.

- Согласование с заказчиком

- Непосредственная работа с разработчиком контента

- Срок исполнения: от получения, согласованного с заказчиком ТЗ до установки курса на систему заказчика - 30 дней.

примерная сумма в зависимости от к-ва слайдов 10 500 - 18 000 (70 - 120 слайдов)

- Непосредственное участие в переговорах с заказчиком(при первой встрече)

- Участие в разработке дальнейших дистанционных курсов

- В качестве пробного задания - 10 слайдов по курсу "Мотивация"

Подробности в прикрепленном файле.