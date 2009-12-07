Разработка дистанционного курса в программе Course

Нужна карта flash карта города. Если есть готовые или полуготовые(но дорабатываемые варианты) еще лучше. Основные возможности: Поиск по улицам и объектам. Возможность отмечать на карте организации и значимые места(при нажатие всплывающая менюшка что за место). Возможность выделения цветом найденных улиц. В ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ для флэш-аниматора из Москвы:
- Разработка дистанционного курса в программе CourseLab, общее количество слайдов 100 - 150, из них есть 30 уже разработано, включая: анимацию, верстку информационных материалов, составление таблиц, интерактивных элементов и т. д.
- Согласование с заказчиком
- Непосредственная работа с разработчиком контента
- Срок исполнения: от получения, согласованного с заказчиком ТЗ до установки курса на систему заказчика - 30 дней.
примерная сумма в зависимости от к-ва слайдов 10 500 - 18 000 (70 - 120 слайдов)
- Непосредственное участие в переговорах с заказчиком(при первой встрече)
- Участие в разработке дальнейших дистанционных курсов
- В качестве пробного задания - 10 слайдов по курсу "Мотивация"
Подробности в прикрепленном файле.
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