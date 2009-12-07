Посадить сайт на движок

ТЗ для флэш-аниматора из Москвы: - Разработка дистанционного курса в программе CourseLab, общее количество слайдов 100 - 150, из них есть 30 уже разработано, включая: анимацию, верстку информационных материалов, составление таблиц, интерактивных элементов и т. д. - ...
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Нужно посадить сайт http://italia-in.com/newsite/index-2-1-1.html на движек.
Что по времени и по деньгам?
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