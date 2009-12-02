Дизайн домашней страницы + 2-х внутренних

Дизайн сайтовЗавершен6 заявок366 просмотров
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Здравствуйте,

Нужен дизайн сайта (главная + 2 внутренние стр). Структура главной приложена. Дизайн легкий, нейтральный, вроде http://wordpress.org/showcase/ , что бы можно было поменять "Head Graphic" (смотрите схему) и использовать для другого сайта. Внутренние стр.: форма контактов и страница новостей.

При благоприятном завершение проекта, дополнительный заказ на дизайн стр. зоны администратора.

Для выбора исполнителя мне нужна следующая информация:

Примеры работ?

Цена и время на реализацию:

-Главной страницы?

-Внутренних страниц?

Страна, город проживания?

Дата рождения (дд/мм/гг)? НЕ ВОЗРАСТ!

Skype или ICQ?

Предложения с ценой за главную стр. более $100 не рассматриваются!

Все это присылайте на [email protected] С ЗАГОЛОВКОМ: "Дизайн сайта"

Успехов!

Олег

14 лет назад
MrObserver
Олег 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 отзывов
Выбранный исполнитель
Unk
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$100
5 дней
Александр отлично справился с работой! Учитывал все пожелания, проявлял инициативу. Рекомендую!
Было приятно работать с Олегом. Четкая постановка задачи. Всегда на связи, готов к диалогу. Очень грамотный заказчик. Спасибо!
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