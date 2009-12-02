Дизайн домашней страницы + 2-х внутренних

Нужен ре дизайн сайта www.loving-s.ru жду ваши предложения, и ссылки на портфолио
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте,
Нужен дизайн сайта (главная + 2 внутренние стр). Структура главной приложена. Дизайн легкий, нейтральный, вроде http://wordpress.org/showcase/ , что бы можно было поменять "Head Graphic" (смотрите схему) и использовать для другого сайта. Внутренние стр.: форма контактов и страница новостей.
При благоприятном завершение проекта, дополнительный заказ на дизайн стр. зоны администратора.
Для выбора исполнителя мне нужна следующая информация:
Примеры работ?
Цена и время на реализацию:
-Главной страницы?
-Внутренних страниц?
Страна, город проживания?
Дата рождения (дд/мм/гг)? НЕ ВОЗРАСТ!
Skype или ICQ?
Предложения с ценой за главную стр. более $100 не рассматриваются!
Все это присылайте на [email protected] С ЗАГОЛОВКОМ: "Дизайн сайта"
Успехов!
Олег
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