Дизайн домашней страницы + 2-х внутренних

Здравствуйте,

Нужен дизайн сайта (главная + 2 внутренние стр). Структура главной приложена. Дизайн легкий, нейтральный, вроде http://wordpress.org/showcase/ , что бы можно было поменять "Head Graphic" (смотрите схему) и использовать для другого сайта. Внутренние стр.: форма контактов и страница новостей.

При благоприятном завершение проекта, дополнительный заказ на дизайн стр. зоны администратора.

Для выбора исполнителя мне нужна следующая информация:

Примеры работ?

Цена и время на реализацию:

-Главной страницы?

-Внутренних страниц?

Страна, город проживания?

Дата рождения (дд/мм/гг)? НЕ ВОЗРАСТ!

Skype или ICQ?

Предложения с ценой за главную стр. более $100 не рассматриваются!

Все это присылайте на [email protected] С ЗАГОЛОВКОМ: "Дизайн сайта"

Успехов!

Олег