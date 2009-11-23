Требуется создать дизайн для корпоративного сайта. Нужна ОРИГИНАЛЬНАЯ идея, не шаблон!!! Суть дизайна в том, что структура сайта имеет много разделов (около 10) с уровнем вложения до 4. Для каждого раздела нужна картинка. Предпочтительно промышленный ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать дизайн для мужского сайта. Подробное ТЗ - исполнителю. Выбираю по максимально выгодному соотношению цена-качество.
Для осуществения проекта надо уметь рисовать стильные картинки, а не только штамповать дизы. Предложения - только в проекте.
Добавление: не пишите, что готовы сделать "под ключ" и копирайт и все на свете и т.п. Нужен дизайн. Только дизайн. Пишите стоимость разработки дизайна (главная, внутренняя). И обязательно указывайте цену. На проекты без цены не буду обращать внимания, не стану стучать и переспрашивать, заводя разговор. Мне нужны исходные данные, чтобы начать общаться.
Спасибо за понмиание.
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