Логотип для блога о web-программировании

# 1 — $

Добрый день ув. Фрилансеры!

Есть шаблон сайта http://osc.template-help.com/drupal_22123/ для его шапки нужно создать лого (PSD шапки нет), либо же к тому шаблону сделать лого+ новую шапку.

Данный шаблон будет использован на моем блоге http://simpleweb.org.ua/, слоган в лого оставить такой же, либо придумать свой.

В логотипе обязательно должна присутствовать эмблема, которая так же будет иконкой сайта.

Бюджет до 50$, а не 50$ потому если вы начинающий дизайнер то оценивайте свою работу в адекватную цену.