Логотип для блога о web-программировании

Для компании, занимающейся организацией праздников, разработать сайта. На главной странице профиль фотографий людей (слева и справа) только головы. Для каждого раздела сайта (Досье, Услуги , Контакты, Демо , Отзывы, Партнеры, Наши мероприятия) меняется фотографии(мимика, ...
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Добрый день ув. Фрилансеры!
Есть шаблон сайта http://osc.template-help.com/drupal_22123/ для его шапки нужно создать лого (PSD шапки нет), либо же к тому шаблону сделать лого+ новую шапку.
Данный шаблон будет использован на моем блоге http://simpleweb.org.ua/, слоган в лого оставить такой же, либо придумать свой.
В логотипе обязательно должна присутствовать эмблема, которая так же будет иконкой сайта.
Бюджет до 50$, а не 50$ потому если вы начинающий дизайнер то оценивайте свою работу в адекватную цену.
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