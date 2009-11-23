Дизайн для сайта "Конферанс-дуэт"

$500
Дизайн сайтовЗакрыт71 заявка519 просмотров
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Для компании, занимающейся организацией праздников, разработать сайта. На главной странице профиль фотографий людей (слева и справа) только головы. Для каждого раздела сайта (Досье, Услуги , Контакты, Демо , Отзывы, Партнеры, Наши мероприятия) меняется фотографии(мимика, прическа). Всего 7 разделов, 7 макетов. Можно использовать в дизайне угловые виньетки. Фотографии предоставит заказчик. ТЗ при переписке. Отвечаем только тем, кто заинтересует своими работами в портфолио.

14 лет назад
freepr11
Татьяна 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
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