Дизайн для сайта "Конферанс-дуэт"

Для компании, занимающейся организацией праздников, разработать сайта. На главной странице профиль фотографий людей (слева и справа) только головы. Для каждого раздела сайта (Досье, Услуги , Контакты, Демо , Отзывы, Партнеры, Наши мероприятия) меняется фотографии(мимика, прическа). Всего 7 разделов, 7 макетов. Можно использовать в дизайне угловые виньетки. Фотографии предоставит заказчик. ТЗ при переписке. Отвечаем только тем, кто заинтересует своими работами в портфолио.