Отрисовать сайт с TM под техзадание

Дизайн сайтовЗавершен22 заявки292 просмотра
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Отрисовать дизайн сайта http://www.templatemonster.com/website-templates/26436.html под техзадание (изменить цвет, основную картинку, тексты).

14 лет назад
efriend1984
Иван 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Wildcat
41 годГермания
18 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
14 лет назад
$60
2 дня
Все сделано хорошо и качественно
Спасибо за сотрудничество и оплату!
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