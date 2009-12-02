Отрисовать сайт с TM под техзадание

Есть почти готовый сайт, но наткнулся на несколько проблемок которых решить немогу и нехватает времени заниматся. Итак: Сайт mbdesigns.kiev.ua Проблемы: 1. В верхнем меню в пункте Главная есть подпункт unlimited domain hosting, как его от туда убрать? ...
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Отрисовать дизайн сайта http://www.templatemonster.com/website-templates/26436.html под техзадание (изменить цвет, основную картинку, тексты).
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