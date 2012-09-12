Шапка для сайта + анимир. GIF кнопка

Нужно 2 шапки для сайтов о кондиционерах и ванных комнатах(ванны, раковины, душевые, ...). Размеры приблизительно 1000х250 Жду предложений и примеры похожих/удачных проектов Просьба писать тут, в личку не нужно Спасибо
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Здравствуйте. Нужно создать красивую шапку для сайта и 1 анимированную и 1 статичную gif кнопку. Для сайта www.marioprint.com. Там вы можете видеть какого размера шапку и анимир. кнопку в шапке надо сделать.
В личку пожалуйста не пишите. Спасибо.
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