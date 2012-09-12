Шапка для сайта + анимир. GIF кнопка

Дизайн сайтовЗавершен30 заявок314 просмотров
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Здравствуйте. Нужно создать красивую шапку для сайта и 1 анимированную и 1 статичную gif кнопку. Для сайта www.marioprint.com. Там вы можете видеть какого размера шапку и анимир. кнопку в шапке надо сделать.

В личку пожалуйста не пишите. Спасибо.

14 лет назад
ferrado
37 летКазахстан
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
YLLLka
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$25
2 дня
Хорошо, спасибо
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