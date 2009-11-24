Нужно 2 шапки для сайтов

Дизайн сайтовЗакрыт31 заявка393 просмотра
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Нужно 2 шапки для сайтов о кондиционерах и ванных комнатах(ванны, раковины, душевые, ...).

Размеры приблизительно 1000х250

Жду предложений и примеры похожих/удачных проектов

Просьба писать тут, в личку не нужно

Спасибо

14 лет назад
BasterYC
Артем 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
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