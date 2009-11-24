Дизайн сайта для ресторана украинской кухни

Дизайн сайтовЗакрыт35 заявок544 просмотра
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Нам нужен дизайн сайта для ресторана украинской кухни.

Легкий, красивый, с национальными элементами, в светлых тонах.

Логотип ресторана (фирменное написание его названия) будет предоставлен.

1 Главная страница + 1 внутренняя.

Резиновый дизайн (800 пикселей минимум, 1980-максимум).

Все элементы в PNG, прозрачность - альфа канал.

От Вас - предложение цены, условия работы и ссылка на портфолио.

Дизайн сайта
14 лет назад
3300101
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад