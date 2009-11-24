Re-design сайта

$300
Дизайн сайтовЗакрыт57 заявок554 просмотра
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Требуется подготовить новый дизайн сайта, с сохранением стилистики и структуры уже существующего (дизайн создавался в 2003 году, под 800*600, и уже порядком устарел и надоел).

Всего 7 страниц-шаблонов, шапка на всех страницах одинаковая (только подсветка активных ссылок).

На выходе необходимы PSD и корректная порезка в статичный html (к движку прикручиваем сами, плюшки, скрипты и так далее - тоже).

Работа срочная.

14 лет назад
wingman2006
Юрий 
49 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
19 отзывов
Выбранный исполнитель
egorfedorov
Егор 
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
20 отзывов(-1)
14 лет назад
$300
4 дня