Re-design сайта

Требуется подготовить новый дизайн сайта, с сохранением стилистики и структуры уже существующего (дизайн создавался в 2003 году, под 800*600, и уже порядком устарел и надоел).

Всего 7 страниц-шаблонов, шапка на всех страницах одинаковая (только подсветка активных ссылок).

На выходе необходимы PSD и корректная порезка в статичный html (к движку прикручиваем сами, плюшки, скрипты и так далее - тоже).

Работа срочная.