Re-design сайта

Приветствую уважаемые фри лансеры! требуется сделать 10 простых дизайнов сайтов на 10 шт бюджет в 5 т р
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется подготовить новый дизайн сайта, с сохранением стилистики и структуры уже существующего (дизайн создавался в 2003 году, под 800*600, и уже порядком устарел и надоел).
Всего 7 страниц-шаблонов, шапка на всех страницах одинаковая (только подсветка активных ссылок).
На выходе необходимы PSD и корректная порезка в статичный html (к движку прикручиваем сами, плюшки, скрипты и так далее - тоже).
Работа срочная.
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