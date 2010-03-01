Дизайн веб-сайта

# 1 — $

В рамках работ по редизайну сайта требуется разработать новый дизайн.

Нам требуется 2 разных эскиза от разных Исполнителей: по одному от каждого. (Мы не хотим прибегать к услугам одного, чтоб избежать возможной стереотипности).

К обозначенной дате оба исполнителя должны предоставить эскиз макета оформления. (Эскиз отражает общую идею. Подробные требования к эскизу см. в приложении.)

Далее мы выбираем один из двух вариантов, собираем замечания и продолжаем работать с Исполнителем, чей дизайн мы выберем.

Один из двух исполнителей, чья работа не была выбрана, получает не более 160 USD после представления эскиза, удовлетворяющего требованиям ТЗ.

Один из двух исполнителей, чья работа была выбрана, получает не более 330 USD после выполнения всех требований ТЗ.

Эскизы необходимо предоставить до 3 декабря 2009г.

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