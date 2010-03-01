Дизайн веб-сайта

$330
Дизайн сайтовЗавершен12 заявок480 просмотров
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#1$

В рамках работ по редизайну сайта требуется разработать новый дизайн.

Нам требуется 2 разных эскиза от разных Исполнителей: по одному от каждого. (Мы не хотим прибегать к услугам одного, чтоб избежать возможной стереотипности).

К обозначенной дате оба исполнителя должны предоставить эскиз макета оформления. (Эскиз отражает общую идею. Подробные требования к эскизу см. в приложении.)

Далее мы выбираем один из двух вариантов, собираем замечания и продолжаем работать с Исполнителем, чей дизайн мы выберем.

Один из двух исполнителей, чья работа не была выбрана, получает не более 160 USD после представления эскиза, удовлетворяющего требованиям ТЗ.

Один из двух исполнителей, чья работа была выбрана, получает не более 330 USD после выполнения всех требований ТЗ.

Эскизы необходимо предоставить до 3 декабря 2009г.

Пожалуйста, отписывайтесь здесь. Присылать предложения в личку, ICQ или Skype не нужно.

14 лет назад
andryeah
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Победитель конкурса
Snegopad
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
Михаил - победитель одного моего конкурса по дизайну сайта и финалист другого. Я высоко ценю варианты предложенные им. В обоих случаях мы получили дизайны с интересной концепцией. Совершенно случайно узнал, что при создании он прибегал к консультации людей - специалистов в предметной области. Вместо планируемых 2х недель проект затянулся аж на 2 месяца, но Михаил всеравно довёл всё до конца и устранил все замечания, т.е. это нацеленности на результат, доказанная на деле. Удачи и роста! :)
Андрей отличный заказчик и потрясающий человек, очень понравилось с ним работать, приятное общение, четкие задачи, своевременная оплата, одни положительные эмоции! Рекомендую!
Заявки фрилансеров
Snegopad
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
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