Дизайн клубного портала музыки

Смирнов Антон (smarteg) ОЧЕНЬ НЕ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ!

НЕ ОТВЕЧАЕТ УЖЕ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ!

ОТПРАВИЛ ЕМУ ТЗ. ОБЕЩАЛ МАКЕТ. ПРОШЛА УЖЕ НЕДЕЛЯ.

Из-за него открываю проект вновь.

Нужен дизайн клубного портала.

макет должен выглядеть объемно , возможно сайт будет резиновый,

фон черный или мозаика, приветствуются элементы с эффектом отражения от пола, тонкие линии, ленточки дым туман и прочие элементы придающие сайту объемность и законченность.

Обязательно наличие Landing page(стартовой страницы)

В дальнейшем будет верстаться под CMS Drupal или WP

Что и как будет выглядеть объясню после просмотра вашего портфолио, или ссылок на ваши работы или на сайты элементы которых вы можете повторить.