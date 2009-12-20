Дизайн клубного портала музыки

$130
Дизайн сайтовЗавершен56 заявок693 просмотра
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Смирнов Антон (smarteg) ОЧЕНЬ НЕ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ!

НЕ ОТВЕЧАЕТ УЖЕ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ!

ОТПРАВИЛ ЕМУ ТЗ. ОБЕЩАЛ МАКЕТ. ПРОШЛА УЖЕ НЕДЕЛЯ.

Из-за него открываю проект вновь.

Нужен дизайн клубного портала.

макет должен выглядеть объемно , возможно сайт будет резиновый,

фон черный или мозаика, приветствуются элементы с эффектом отражения от пола, тонкие линии, ленточки дым туман и прочие элементы придающие сайту объемность и законченность.

Обязательно наличие Landing page(стартовой страницы)

В дальнейшем будет верстаться под CMS Drupal или WP

Что и как будет выглядеть объясню после просмотра вашего портфолио, или ссылок на ваши работы или на сайты элементы которых вы можете повторить.

14 лет назад
DVampire
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
o_lenka
Елена 
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$130
5 дней
Крайне доволен работой Лены, сразу нашли общий язык. Все пожелания были учтены. Как всегда, остались только положительные впечатления. Обязательно обращусь еще раз.
Второй раз работаю с Johns Ericа. Сотрудничеством довольна. Оплата как всегда, в полном объеме и без задержек! Рекомендую, как отличного заказчика!
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