Дизайн клубного портала музыки

Доброго времени суток! Необходимо сделать качественный редизайн главной страницы сайта,оставив все основные цвета. Требуется хорошая прорисовка! Так же на ряду с качеством приветсвуется скорость выполнения работы. Мне нужен качественный дизайн,продуманный.Мне не нужны шаблоны на nuke! Если так не понятно то ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Смирнов Антон (smarteg) ОЧЕНЬ НЕ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ!
НЕ ОТВЕЧАЕТ УЖЕ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ!
ОТПРАВИЛ ЕМУ ТЗ. ОБЕЩАЛ МАКЕТ. ПРОШЛА УЖЕ НЕДЕЛЯ.
Из-за него открываю проект вновь.
Нужен дизайн клубного портала.
макет должен выглядеть объемно , возможно сайт будет резиновый,
фон черный или мозаика, приветствуются элементы с эффектом отражения от пола, тонкие линии, ленточки дым туман и прочие элементы придающие сайту объемность и законченность.
Обязательно наличие Landing page(стартовой страницы)
В дальнейшем будет верстаться под CMS Drupal или WP
Что и как будет выглядеть объясню после просмотра вашего портфолио, или ссылок на ваши работы или на сайты элементы которых вы можете повторить.
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