Комплекст работ с Joomla

Дизайн сайтовЗакрыт11 заявок246 просмотров
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Доброго времени суток!

Необходимо провести ряд работ в Joomla на уже существующем сайте:

- Откорректировать шаблон дизайна

- Изменить расположение и отображение блоков

- Возможно откорректировать структуру сайта

- И еще несколько несложных задач

Сроки 1-2 дня.

Готова выслушать любые ваши предложение по цене.

Подробное техническое задание, а так же макеты для исправления при личной переписке.

Joomla
14 лет назад
Timaya
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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