Редизайн сайта hotelkorona.com.ua

Доброго времени суток! Необходимо сделать качественный редизайн главной страницы сайта,оставив все основные цвета. Требуется хорошая прорисовка! Так же на ряду с качеством приветсвуется скорость выполнения работы. Мне нужен качественный дизайн,продуманный.Мне не нужны шаблоны на nuke! Если так не понятно то ...