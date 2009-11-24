Немного изменить шаблон сайта

Смирнов Антон (smarteg) ОЧЕНЬ НЕ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ! НЕ ОТВЕЧАЕТ УЖЕ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ! ОТПРАВИЛ ЕМУ ТЗ. ОБЕЩАЛ МАКЕТ. ПРОШЛА УЖЕ НЕДЕЛЯ. Из-за него открываю проект вновь. Нужен дизайн клубного портала. макет должен выглядеть объемно , возможно сайт будет резиновый, фон черный ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется изменить шаблонизатор (smarty) интернет магазина на движке шоп кнс. сайт replicamarket.net
пишите в проект аськи. свяжусь
- Похожие заказы
- $130Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $10
Есть тематика сайта. Психологические консультации молодых мамочек по вопросу отношения с детьми. Есть простой набросок сайта, в основном там то, что должно быть на картинке. Текст необходимо оставить прежний. Все иллюстрации и графику поменять (хотя если ...Закрыт14 лет назад
- $250
Дизайн сайта ( PSD макет), для сайта - www.stroyimdom.ruЗавершен14 лет назад
- $500
Изготовление дизайн для программы и дизайна сайтаЗавершен14 лет назад
Все подробно указано в файлах приложения.Дизайн сайтов41 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $300
Доброго времени суток! Необходимо сделать качественный редизайн главной страницы сайта,оставив все основные цвета. Требуется хорошая прорисовка! Так же на ряду с качеством приветсвуется скорость выполнения работы. Мне нужен качественный дизайн,продуманный.Мне не нужны шаблоны на nuke! Если так не понятно то ...Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт14 лет назад
Доброго времени суток! Необходимо провести ряд работ в Joomla на уже существующем сайте: - Откорректировать шаблон дизайна - Изменить расположение и отображение блоков - Возможно откорректировать структуру сайта - И еще несколько несложных задач Сроки 1-2 дня. Готова выслушать любые ваши предложение ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт14 лет назад
- $30
Добрый день! У кого есть какие-то ГОТОВЫЕ дизайны этой тематики прошу в личку. С уважением, Алексей.Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт14 лет назад
Дизайн регионального сайта диджеев. Ваши цены, сроки и примеры работ(желательно на эту тематику)Завершен14 лет назад
Ищется человек на постоянное сотрудничество, необходимо на основе готовой темы для Joomla создавать новую - изменить шапку, убрать внешние ссылки, изменить цветовую схему, добавить fiveicon . Заказы будут каждый день, возможно 2-3 в день. Готов платить ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт14 лет назад