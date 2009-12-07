Приватный проект для Елены (starla)

Безусловно, работа с Катериной мне очень понравилась и не только тем, что она предложила работать по предоплате, а и тем, что очень удобно работать с человеком, который понимает тебя с полуслова, всячески способствует достижению намеченного результата, подбадривая и где нужно - помогая советом. Желаю ей удачи во всех начинаниях и большого творческого успеха!