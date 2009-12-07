Приватный проект для Елены (starla)

КопирайтингЗавершен6 заявок189 просмотров
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Заполнение контентом сайта (раздела статей)

14 лет назад
Katerikate
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
Выбранный исполнитель
starla
Елена 
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
14 лет назад
$50
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Безусловно, работа с Катериной мне очень понравилась и не только тем, что она предложила работать по предоплате, а и тем, что очень удобно работать с человеком, который понимает тебя с полуслова, всячески способствует достижению намеченного результата, подбадривая и где нужно - помогая советом. Желаю ей удачи во всех начинаниях и большого творческого успеха!
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