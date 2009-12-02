Требуется подготовка мероприятий на выходные

Необходим человек для составления шаблонов для генерации текстов под программу generating the web. Необходимо составлять шаблоны для генерирования 30 копий при шингле 9 и проценте схожести 4 и 10 копий при шингле 9 и проценте ...
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Для семьи www.crazypapa.ru требуется каждые выходные придумывать список мероприятий в Москве и подмосковье для этой семьи. Состав семьи: муж жена и 2хлетний малыш.
Работа постоянная. Для жителей Москвы и Подмосковья исключительно, знание местных достопримечательностей. Оплата - дорого.
Вообще идеально - постоянный консультант по времяпровождению семьи в Москве.
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