Требуется подготовка мероприятий на выходные

КопирайтингЗакрыт2 заявки207 просмотров
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Для семьи www.crazypapa.ru требуется каждые выходные придумывать список мероприятий в Москве и подмосковье для этой семьи. Состав семьи: муж жена и 2хлетний малыш.

Работа постоянная. Для жителей Москвы и Подмосковья исключительно, знание местных достопримечательностей. Оплата - дорого.

Вообще идеально - постоянный консультант по времяпровождению семьи в Москве.

14 лет назад
siteprojects
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
l0velybird
Лебедь 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$13
1 день
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