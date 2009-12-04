Написание статей

$250
КопирайтингЗавершен93 заявки1122 просмотра
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Здравствуйте!

Требуется 2-3 человека, которые будут периодически писать статьи (в т. ч. СЕО) на самые разнообразные темы.

Просьба указывать в проекте цены (отдельно на рерайтинг и копирайтинг).

Написание статей
14 лет назад
Kittywriting
Светлана 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
Выбранные исполнители
asslog21
Юлия 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
4 отзыва
14 лет назад
$4
1 день
Ruslana69
Руслана 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
Руслана написала грамотные интересные тексты. Обязательно обращусь к ней еще.
Приятно работать с человеком, который поступает по-человечески с людьми в любой ситуации.
natainua
Наталья 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$10
1 день
Сотрудничеством с Натальей довольна, получила несколько интересных статей в кратчайший срок.
Отличный заказчик, с подробным заданием и своевременной оплатой. Рекомендую!
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