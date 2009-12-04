Нужен текст для сайта

КопирайтингЗавершен69 заявок707 просмотров
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Нужен уникальный текст для сайта

1000 символов

14 лет назад
Champion2008
Виктор 
34 годаМолдова
15 лет в сервисе
Был
17 дней назад
Выбранный исполнитель
mumitroll_miha
Алексей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$25
1 день
Моложец все зделал суперово, мы долго будем сотрудничать :)
Очень доволен отношением заказчика и доверием. Дал заказ сразу на много текстов, и думаю получил все, чего ожидал
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