Суть в следующим: Существует онлайн игра которая называется Aion. Обязательно изучите её с ног до головы на сайте http://aion.ru перед тем как делать предложения. В игре есть 2 фракции, злые и добрые: Асмодиане и Элиоис Также в этой игре ...