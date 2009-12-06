Рерайт

КопирайтингЗавершен57 заявок635 просмотров
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Здравствуйте!

Есть тексты (сайты) на определённую тему. Надо выбрать основное и составить текст на эту же тему. 7000-8000 зн. Назовите примерную стоимость.

14 лет назад
LarisaTim
Larisa Tim 
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
yuliagonchar
Юлия Гончар 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$8
5 дней
Отличная работа, внимание к озвученным правилам. А если ещё учесть, что тема была, если так можно выразиться, не стандартной для таких сайтов, как этот, то работа сделана на высшем уровне. Спасибо!
Очень хороший заказчик. Мне было очень приятно работать с Ларисой. Задание дает четко и ясно. Деньги перечисляет вовремя. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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