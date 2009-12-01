Нужен рерайт с наполнением Joomla!

КопирайтингЗакрыт13 заявок266 просмотров
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Что нужно сделать:

1. Собрать информацию на темы: Разработка сайтов. Продвижение сайтов. Веб дизайн и т.д.

2. Сделать рерайт

3. Разбить рерайт по тематикам (Разработка сайтов. Продвижение сайтов. Веб дизайн и т.д.)

4. Создать разделы, соответствующие отобранным тематикам (только joomla, другие движки не предлагать!)

5. Наполнить сайт

• Для каждой страницы нужно прописать description & keywords.

• При заполнении материала псевдоним должен являться переводом заголовка на английский (а не транскрипцией)

• Создать и настроить меню, категории, разделы, ссылки

Задание состоит из двух этапов:

1. Контент (сбор информации, рерайт, разбивка на тематики)

2. Наполнение (создание разделов, копипаст)

Объем до 100к или 3к/стр (зависит от предложенной информации)

Вы можете сделать всё задание или один из этапов.

Цену и сроки указывайте поэтапно

Joomla
14 лет назад
AlexandrYY
Александр 
48 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
36 отзывов(-5)
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