Нужна статья.

КопирайтингЗавершен10 заявок291 просмотр
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Добрый день.

Требуется статья. Тематика: адалт. Количество символов в статье: до 1000. Ключевых фраз: 3.

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14 лет назад
klaus
Толя 
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
54 отзыва(-2)
Выбранный исполнитель
Black1Angel
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$2
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик! поставил конкретную задачу, быстро оплатил работу. С Анатолием очень приятно было работать. Побольше бы таких людей и заказчиков!