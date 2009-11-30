Нужны статьи (постоянный рерайт). тема: сайты

КопирайтингЗакрыт31 заявка419 просмотров
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Тема: все, что связанно с сайтами... хостинг, продвижение, создание, выбор CMS и т.п.

Требуется делать 100% рерайты (проверка). Источники ваши. Но актуальные, а не подряд всякую ерунду.

Кол-во: по 1-2 статьи с периодичностью.

Требования:

- 3000-3500 знаков без пробела

- без ошибок

- простое изложение смысла

Оплата после проверки статьи.

Указывайте цену ЗА СТАТЬЮ, не за кол-во знаков.

14 лет назад
delaemhorosho
Максим 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
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