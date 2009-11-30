Нужны статьи (постоянный рерайт). тема: сайты

Необходимо написать 25 статей по 1300-1500 симовлов формата аля "О компании" такой-то (будет указан сайт компании), которые будут размещены на различных информационных площадках. Основные критерии выбора подрядчика: - оперативносить выполнения работы - честность (все статьи уникальные) Сотрудничество предполагается ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тема: все, что связанно с сайтами... хостинг, продвижение, создание, выбор CMS и т.п.
Требуется делать 100% рерайты (проверка). Источники ваши. Но актуальные, а не подряд всякую ерунду.
Кол-во: по 1-2 статьи с периодичностью.
Требования:
- 3000-3500 знаков без пробела
- без ошибок
- простое изложение смысла
Оплата после проверки статьи.
Указывайте цену ЗА СТАТЬЮ, не за кол-во знаков.
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