Срочный рерайт - биология

КопирайтингЗавершен21 заявка377 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Объем - 2000 знаков с пробелами.

Срок - час-полтора.

14 лет назад
Zum
55 летБеларусь
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
o_kravets
Ольга 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
Я в восторге! Ольга очень ответственно подошла к выполнению задания и, как результат, - на выходе получился 100% оригинальный текст! Огромное спасибо :)
Отличный заказчик и хороший человек. Справедливая, быстрая оплата. Осталась очень довольна сотрудничеством.