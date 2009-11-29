Написать 5 статей про Форекс на английском языке.

1 статья на тему "почему новички обычно теряют деньги на Форекс". 500 слов

4 по торговым советникам используя информацию о них на сайте продукта, например: www.fapturbo.com. 400 слов

Статьи нужно написать с нуля, нельзя откуда-то копировать!

Пишите пожалуйста общую стоимость работы, а не $х за столько-то слов.

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