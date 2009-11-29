Написать 5 статей про Форекс на английском языке.

КопирайтингЗакрыт7 заявок253 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Написать 5 статей про Форекс на английском языке.

1 статья на тему "почему новички обычно теряют деньги на Форекс". 500 слов

4 по торговым советникам используя информацию о них на сайте продукта, например: www.fapturbo.com. 400 слов

Статьи нужно написать с нуля, нельзя откуда-то копировать!

Пишите пожалуйста общую стоимость работы, а не $х за столько-то слов.

Оплата через систему Yandex Деньги

14 лет назад
MaksimUSA
Максим 
43 годаСША
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Подбор доменного имени для радио и тв портала

    $50

    Всем спасибо за творческий подход и предложенные домены! Пока так окончательно и не определились с конечным вариантом. Лучшими, на наш взгляд, были предложенные домены от Добреля Наталья (Nutty_One) и Олюнина Елена (Anel) - получили по ...

    Копирайтинг38 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написать статью про создание сайтов

    Нужна статья на тему сайтов. Ключевые слова: создание сайтов (web- сайтов) разработка сайтов (web- сайтов) 3000 знаков без пробела. Статья должна быть уникальной 100%, легко читаема, плотность ключей не более 2%. Пишите цену за статью, а не за 1000 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • SEO текст на главную

    Нужен SEO текст для интернет-магазина на главную страницу. ТЗ при переписке. Указывайте ставки и оптимальный объем текста на главную. Срок до вечера.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • О сайте

    Написать вступительный текст на главную страничку. Тема: заработок в сети, платежная система WebMoney. На сайте будет информация о способах заработка, и его статистика. Размер: 1000 зн. без пробелов

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Написать статью.

    Нужно написать обзорную статью на тему " Элитная недвижимость". То-есть, что это такое, преимущество "Элитной недвижимости" и тд... 10.000 символов без пробелов! Пожалуйста, пишите стоимость за статью, а не за количество символов!!! Оплата только в рублях ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад