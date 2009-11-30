Написать качественное резюме.

$20
КопирайтингЗавершен2 заявки167 просмотров
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Необходимо написать качественное профессиональное резюме.

14 лет назад
psd2html-su
38 летМолдова
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
happy-art
Татьяна 
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$20
2 дня
Большое спасибо Татьяне. Резюме понравилось не на 100%, а на 200%! Четко, быстро и грамотно. Еще раз спасибо!
Сотрудничеством довольна!