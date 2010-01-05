25 статей по 1500 симоволов

КопирайтингЗавершен98 заявок988 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо написать 25 статей по 1300-1500 симовлов формата аля "О компании" такой-то (будет указан сайт компании), которые будут размещены на различных информационных площадках.

Основные критерии выбора подрядчика:

- оперативносить выполнения работы

- честность (все статьи уникальные)

Сотрудничество предполагается плотное и долгосрочное, это лишь первый заказ.

Подробности отправлю лично тому, с кем будем работать.

14 лет назад
Kushmilov
Роман 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов
Выбранный исполнитель
Electrovenick3
Надежда 
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 отзывов
14 лет назад
$35
2 дня
Ответственность и строгая выдержка сроков это те качества, которые для меня очень важны и они присутствуют у Надежды. Уверен, это главные качества, позволяющие быть уверенным в результате, что самое главное для любого заказчика.
Четкое задание, своевременная оплата, справедливые замечания к работе - 10 баллов