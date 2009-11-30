Текст про CRM в бизнесе

$500
КопирайтингЗакрыт21 заявка343 просмотра
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Необходимо написать текст на 30-50 страниц А4 по применению CRM систем в малом и среднем бизнесе.

Писать живым, не техническим языком.

Оплата желательно безналом.

Скидывайте сроки и цену за весь текст.

14 лет назад
diggi
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад