Текст предложения о размещении рекламы на сайте

Необходимо придумать название домена. Разумеется, свободного в зоне .ru На сайте будут размещаться предложение о отелях, гостиницах, квартирах и т.п. в районе черноморского побережья. Есть два варианта: 1. Когда название домена говорит о сфере деятельности. 2. Когда домен — ...