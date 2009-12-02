# 1 — $

Суть в следующим:

Существует онлайн игра которая называется Aion.

Обязательно изучите её с ног до головы на сайте http://aion.ru перед тем как делать предложения.

В игре есть 2 фракции, злые и добрые: Асмодиане и Элиоис

Также в этой игре можно создавать легионы (также их называют кланы, гильдии)

Задача: Придумать название для Легиона за Элиоисов.

Название может быть как на русском, так и на англ языках. Желательно не более 10 символов и не больше 2 слов.

Название должно быть красивым, звучным и в то же время "СИЛЬНЫМ" , "МОЩНЫМ" чтоли. Данный легион будет ТОПовым (т.е. одним из лучших в игре) и название легионов такие как ""няшки", "курочки" и т.д. конечно же не подойдут.

Примеры названий которые мне нравятся: Сюреал (Surreal), Найт Вотч (Night Watch), Дрэд Арми (Dread Army) ну и т.п.

Жду ваших предложений.