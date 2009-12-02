Наполнение контентом 3х сайтов.
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Здравствуйте, нужен человек, который сможет написать статьи для компании по ключевикам. Компания занимается продажей товара, поэтому нужны люди хоть что-то понимающие в дилерстве и т.д. Статьи в себя включают: Часто задаваемые вопросы, как стать дилером, описание товара и по мелочи.
Срок изготовления обязательно 1 день, кто не сможет сделать работу за 1 день прошу не писать! Наличие, аськи обязательно. Так же будут рассматриваться люди с отзывами. Еще раз повторю статьи надо будет писать по ключевикам!
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