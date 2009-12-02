Здравствуйте, нужен человек, который сможет написать статьи для компании по ключевикам. Компания занимается продажей товара, поэтому нужны люди хоть что-то понимающие в дилерстве и т.д. Статьи в себя включают: Часто задаваемые вопросы, как стать дилером, описание товара и по мелочи.

Срок изготовления обязательно 1 день, кто не сможет сделать работу за 1 день прошу не писать! Наличие, аськи обязательно. Так же будут рассматриваться люди с отзывами. Еще раз повторю статьи надо будет писать по ключевикам!