Статьи для компании

$20
КопирайтингЗакрыт27 заявок579 просмотров
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Здравствуйте, нужен человек, который сможет написать статьи для компании по ключевикам. Компания занимается продажей товара, поэтому нужны люди хоть что-то понимающие в дилерстве и т.д. Статьи в себя включают: Часто задаваемые вопросы, как стать дилером, описание товара и по мелочи.

Срок изготовления обязательно 1 день, кто не сможет сделать работу за 1 день прошу не писать! Наличие, аськи обязательно. Так же будут рассматриваться люди с отзывами. Еще раз повторю статьи надо будет писать по ключевикам!

14 лет назад
mall
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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